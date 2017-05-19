В Киеве сегодня без осадков, днем до +21°

08:30, 19 мая 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 19 мая в столице без осадков, днем до +21°.

В Киеве сегодня солнечно и без осадков / tov-tob.livejournal.com
В Киеве сегодня солнечно и без осадков / tov-tob.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +21°, вечером - до +17°. Ветер переменный, до 4.6 м/с.

В Украине 18-19 мая ожидаются заморозки

Солнце в столице взошло в 05:05, а зайдет в 20:43. 

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 19 мая в Украине практически без осадков. На западе до +23°.

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