Сегодня в Украине практически без осадков, на западе до +23° (карта)

08:05, 19 мая 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 19 мая в Украине практически без осадков. На западе до +23°.

В Украине сегодня практически без осадков / unsplash.com
В Украине сегодня практически без осадков / unsplash.com

На востоке пройдут дожди, температура днем до +14°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +20°.

На западе Украины в пятницу облачно с прояснениями. В Волынской и Черновицкой областях днем потеплеет до +23°.

В северных областях практически без осадков, температура до +22°. В центре Украины переменная облачность. Температура днем до +18°.

Прогноз на 19 мая / УНИАН
Прогноз на 19 мая / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 19 мая – Иов Горошник. Соответственно, в этот день занимались бобовыми.

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