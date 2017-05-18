Завтра в Киеве без осадков, днем до +21°

Согласно данным Погода УНИАН, 19 мая в столице без осадков, днем до +21°.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +21°, вечером - до +17°. Ветер северный и северо-западный, до 5.5 м/с.

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Солнце в столице взойдет в 05:05, а зайдет в 20:43.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 19 мая, в Украине практически без осадков, на западе днем до +23°.

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