В Украине завтра практически без осадков, на западе днем до +23° (видеопрогноз)
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 19 мая, в Украине практически без осадков, на западе днем до +23°.
На востоке практически без осадков, температура днем до +14°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода, температура до +20°.
В Украине 18-19 мая ожидаются заморозки
На западе Украины в пятницу без осадков. Днем теплее всего будет в Волынской и Черновицкой областях - до +23°.
В северных областях практически без осадков, температура - до +22°. В центре Украины переменная облачность, температура днем до +22°.
Согласно народному прогнозу, 19 мая - Иов Горошник. Соответственно, в этот день занимались бобовыми.
Прогноз погоды в Украине на пятницу, 19 мая
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Погода в Украине
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Винница+25°... +11°
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Днепр+26°... +10°
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Донецк+24°... +9°
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Житомир+26°... +12°
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Запорожье+26°... +11°
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Ивано-Франковск+27°... +9°
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Киев+26°... +13°
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Кировоград+25°... +9°
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Луганск+22°... +8°
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Луцк+28°... +13°
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Львов+26°... +13°
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Николаев+27°... +11°
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Одесса+28°... +12°
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Полтава+23°... +11°
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Ровно+29°... +13°
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Симферополь+25°... +12°
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Сумы+23°... +9°
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Тернополь+26°... +11°
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Харьков+22°... +10°
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Херсон+27°... +11°
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Хмельницкий+28°... +12°
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Черкассы+25°... +12°
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Чернигов+26°... +11°
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Черновцы+28°... +12°
Виргиния, США
+ 28 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +28 °
Влажность: 84 %
Давление: 762 мм
Ветер: 2.0 м/с
Вероятность осадков: 14 %
Восход: 05:47
Закат 20:27
Фаза луны:
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