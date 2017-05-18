В Украине завтра практически без осадков, на западе днем до +23° (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 19 мая, в Украине практически без осадков, на западе днем до +23°.

В Украине завтра практически без осадков / УНИАН

На востоке практически без осадков, температура днем до +14°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода, температура до +20°.

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На западе Украины в пятницу без осадков. Днем теплее всего будет в Волынской и Черновицкой областях - до +23°.

В северных областях практически без осадков, температура - до +22°. В центре Украины переменная облачность, температура днем до +22°.

Согласно народному прогнозу, 19 мая - Иов Горошник. Соответственно, в этот день занимались бобовыми.

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