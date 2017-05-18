В горных районах США выпал снег (фото)
Необычно сильный для конца весны снегопад прошел в горных районах США.
В частности, в Денвере так поздно снега не было уже в течение 40 лет, передает The Weather Channel.
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Снегопад прошел в Вайоминге и высокогорье Колорадо. Отмечается, что на данный момент в Колорадо преимущественно идут дожди, однако местами все еще можно встретить мокрый снег.
Кроме того, рядом с городом Бозмен (Монтана) выпало более 22 см снега, что привело к перебоям с электричеством.
The weight of the snow already impacting trees around Bozeman. Do not stand under trees until snow has melted off. #mtwx pic.twitter.com/s55kNZP7PX— NWS Great Falls (@NWSGreatFalls) May 17, 2017
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