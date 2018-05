В горных районах США выпал снег (фото)

В частности, в Денвере так поздно снега не было уже в течение 40 лет, передает The Weather Channel.

Снегопад прошел в Вайоминге и высокогорье Колорадо. Отмечается, что на данный момент в Колорадо преимущественно идут дожди, однако местами все еще можно встретить мокрый снег.

Кроме того, рядом с городом Бозмен (Монтана) выпало более 22 см снега, что привело к перебоям с электричеством.

The weight of the snow already impacting trees around Bozeman. Do not stand under trees until snow has melted off. #mtwx pic.twitter.com/s55kNZP7PX