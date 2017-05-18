В горных районах США выпал снег (фото)

15:49, 18 мая 2017
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Необычно сильный для конца весны снегопад прошел в горных районах США.

В США выпал снег / twitter.com @anawanna1958
В США выпал снег / twitter.com @anawanna1958

В частности, в Денвере так поздно снега не было уже в течение 40 лет, передает The Weather Channel.

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Снегопад прошел в Вайоминге и высокогорье Колорадо. Отмечается, что на данный момент в Колорадо преимущественно идут дожди, однако местами все еще можно встретить мокрый снег.

Кроме того, рядом с городом Бозмен (Монтана) выпало более 22 см снега, что привело к перебоям с электричеством. 

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