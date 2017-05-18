У берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 5,1

14:30, 18 мая 2017
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В среду, 17 мая, у греческого архипелага Додеканес, расположенного в юго-восточной части Эгейского моря, произошло землетрясение магнитудой 5,1.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на Афинский геодинамический институт.

В Кыргызстане произошло землетрясение магнитудой 5,5

В то же время, по данным Геологической службы США, сила подземных толчков достигала 4,9 баллов.

Эпицентр землетрясения находился в 42 км от поселка Эмбонас, очаг залегал на глубине 13,6 км.

Напомним, в среду, 17 мая, в Чили произошло землетрясение магнитудой 4,7.

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