На севере Китая более 3 тысяч человек задействованы в тушении лесного пожара

13:29, 18 мая 2017
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В Автономной республике Внутренняя Монголия (Китай) с лесным пожаром борются более 3 тысяч человек.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

На подмогу задействованным в тушении огня 1205 пожарникам было отправлено еще 1970, включая сотрудников лесной полиции. Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на местный противопожарный штаб.

На северо-востоке Японии проводится эвакуация из-за лесного пожара

Отмечается, что для тушения огня также используются восемь грузовых самолетов.

Лесной пожар вспыхнул в ночь со среды на четверг. На данный момент из населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости к очагам возгорания, эвакуированы все жители

Напомним, в Сибири и на Дальнем Востоке (РФ) лесными пожарами охвачено более 1,5 га.

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