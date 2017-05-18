На севере Китая более 3 тысяч человек задействованы в тушении лесного пожара

В Автономной республике Внутренняя Монголия (Китай) с лесным пожаром борются более 3 тысяч человек.

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На подмогу задействованным в тушении огня 1205 пожарникам было отправлено еще 1970, включая сотрудников лесной полиции. Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на местный противопожарный штаб.

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Отмечается, что для тушения огня также используются восемь грузовых самолетов.

Лесной пожар вспыхнул в ночь со среды на четверг. На данный момент из населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости к очагам возгорания, эвакуированы все жители

Напомним, в Сибири и на Дальнем Востоке (РФ) лесными пожарами охвачено более 1,5 га.