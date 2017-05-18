Пыльные бури привели к многочисленным ДТП в Иллинойсе (видео)
В результате ДТП, вызванных пыльными бурями, в американском штате Иллинойс погиб один человек.
Гроза и сильный ветер вызвали пыльные бури в "штате прерии", передает The Weather Channel.
В Оклахоме пронесся разрушительный торнадо (видео)
ДТП со смертельным исходом произошло на трассе, соединяющей города Таскола и Камарго. Дорога была закрыта. Личность погибшего пока не установлена.
Отмечается, что в ДТП пострадали еще несколько человек. Кроме того, из-за плохой видимости полицейские были вынуждены приостановить движение на нескольких автотрассах.
Julie Wubben captured this video of dust storm in Chestnut, Illinois. #ilwx #cILwx pic.twitter.com/XU6D0e248L— JC Fultz (@jcfultz) May 17, 2017
Напомним, в результате торнадо в американском штате Оклахома погиб человек.
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