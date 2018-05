Пыльные бури привели к многочисленным ДТП в Иллинойсе (видео)

Гроза и сильный ветер вызвали пыльные бури в "штате прерии", передает The Weather Channel.

Читайте также В Оклахоме пронесся разрушительный торнадо (видео)

ДТП со смертельным исходом произошло на трассе, соединяющей города Таскола и Камарго. Дорога была закрыта. Личность погибшего пока не установлена.

Отмечается, что в ДТП пострадали еще несколько человек. Кроме того, из-за плохой видимости полицейские были вынуждены приостановить движение на нескольких автотрассах.

Julie Wubben captured this video of dust storm in Chestnut, Illinois. #ilwx #cILwx pic.twitter.com/XU6D0e248L