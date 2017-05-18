Пыльные бури привели к многочисленным ДТП в Иллинойсе (видео)

12:30, 18 мая 2017
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В результате ДТП, вызванных пыльными бурями, в американском штате Иллинойс погиб один человек.

Пыльная буря в Иллинойсе / twitter.com @wics_abc20
Пыльная буря в Иллинойсе / twitter.com @wics_abc20

Гроза и сильный ветер вызвали пыльные бури в "штате прерии", передает The Weather Channel.

В Оклахоме пронесся разрушительный торнадо (видео)

ДТП со смертельным исходом произошло на трассе, соединяющей города Таскола и Камарго. Дорога была закрыта. Личность погибшего пока не установлена.

Отмечается, что в ДТП пострадали еще несколько человек. Кроме того, из-за плохой видимости полицейские были вынуждены приостановить движение на нескольких автотрассах.

Напомним, в результате торнадо в американском штате Оклахома погиб человек.

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