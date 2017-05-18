В Украине 18-19 мая ожидаются заморозки

11:32, 18 мая 2017
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В течение 18-19 мая в некоторых регионах Украины ожидаются заморозки.

В Украине ожидаются заморозки / moldova24.net
В Украине ожидаются заморозки / moldova24.net

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

В Киеве сегодня днем до +19°, без осадков

"18 мая в Украине, кроме Закарпатья и побережья морей, на поверхности почвы местами заморозки 0-3°", - говорится в сообщении.

Также на Киевщине 18 мая на поверхности почвы местами заморозки 0-3°.

19 мая в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях на поверхности почвы местами заморозки 0-3°.

Напомним, 18 мая в Украине практически без осадков. На юге и западе до +21°.

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