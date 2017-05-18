В Украине 18-19 мая ожидаются заморозки
В течение 18-19 мая в некоторых регионах Украины ожидаются заморозки.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
В Киеве сегодня днем до +19°, без осадков
"18 мая в Украине, кроме Закарпатья и побережья морей, на поверхности почвы местами заморозки 0-3°", - говорится в сообщении.
Также на Киевщине 18 мая на поверхности почвы местами заморозки 0-3°.
19 мая в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях на поверхности почвы местами заморозки 0-3°.
Напомним, 18 мая в Украине практически без осадков. На юге и западе до +21°.
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