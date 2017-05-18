В России горит свыше 1,5 тыс. га леса

В Сибири и на Дальнем Востоке (РФ) лесными пожарами охвачено более 1,5 га.

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Наибольшие площади пожаров - в Забайкальском крае.

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"На утро 18 мая в Сибири тушат 23 лесных пожара на площади более 1,3 тыс. га, в том числе более 900 га в Забайкалье, свыше 300 га в Красноярском крае, четыре пожара площадью 120 га - в Иркутской области и Бурятии", - цитирует ТАСС федеральную Авиалесоохрану.

Сообщается, что за минувшие сутки в восточных регионах России возникло восемь новых пожаров. С учетом возгораний прошлых дней всего в округе действовало 20 очагов, 15 из которых - в Хабаровском крае, три - в Якутии, по одному - в Камчатском крае и Магаданской области.

Напомним, 9 мая в японском городе Камаиси объявили эвакуацию из-за лесного пожара.