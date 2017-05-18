В России горит свыше 1,5 тыс. га леса

10:33, 18 мая 2017
1078

В Сибири и на Дальнем Востоке (РФ) лесными пожарами охвачено более 1,5 га.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Наибольшие площади пожаров - в Забайкальском крае.

На севере Китая бушует масштабный лесной пожар

"На утро 18 мая в Сибири тушат 23 лесных пожара на площади более 1,3 тыс. га, в том числе более 900 га в Забайкалье, свыше 300 га в Красноярском крае, четыре пожара площадью 120 га - в Иркутской области и Бурятии", - цитирует ТАСС федеральную Авиалесоохрану.

Сообщается, что за минувшие сутки в восточных регионах России возникло восемь новых пожаров. С учетом возгораний прошлых дней всего в округе действовало 20 очагов, 15 из которых - в Хабаровском крае, три - в Якутии, по одному - в Камчатском крае и Магаданской области.

Напомним, 9 мая в японском городе Камаиси объявили эвакуацию из-за лесного пожара.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Из-за непогоды на одном из украинских курортов затопило половину баз отдыха: людей эвакуируют (видео) Из-за непогоды на одном из украинских курортов затопило половину баз отдыха: людей эвакуируют (видео)
Ущерб США от урагана Альберто могут достичь миллиарда долларов Ущерб США от урагана Альберто могут достичь миллиарда долларов
Дожди и похолодание: синоптик предупредила об ухудшении погоды на выходных Дожди и похолодание: синоптик предупредила об ухудшении погоды на выходных
Завтра в Украине солнечно, преимущественно без осадков, но на Западе возможны дожди Завтра в Украине солнечно, преимущественно без осадков, но на Западе возможны дожди
Число жертв наводнения на Шри-Ланке увеличилось до 12 человек Число жертв наводнения на Шри-Ланке увеличилось до 12 человек
Погода на выходные: в Украине будет тепло и солнечно (карта) Погода на выходные: в Украине будет тепло и солнечно (карта)
В Киеве завтра без осадков, температура до +26° В Киеве завтра без осадков, температура до +26°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 28 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
84 %
762 мм
2.0 м/с
14 %
Лента новостей