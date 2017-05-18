Чили сотрясло землетрясение

В среду, 17 мая, в Чили произошло землетрясение магнитудой 4,7.

В Чили произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

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Эпицентр подземных толчков располагался в 141 км на северо-восток от поселка Сан-Педро-де-Атакама. Очаг землетрясения залегал на глубине 223,7 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, восемь человек погибли, еще 23 получили травмы в результате землетрясения магнитудой 5,5, которое произошло в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.