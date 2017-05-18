В Киеве сегодня днем до +19°, без осадков

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 18 мая, в столице без осадков, днем до +19°.

В Киеве сегодня без осадков / holy-mozart.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +19°, вечером - до +14°. Ветер переменный, до 5.7 м/с.

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Солнце в столице взошло в 05:06, а зайдет в 20:42.

Как сообщал УНИАН, 18 мая в Украине практически без осадков. На юге и западе до +21°.

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