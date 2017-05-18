Сегодня в Украине практически без осадков, местами потеплеет до +21° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, 18 мая в Украине практически без осадков. На юге и западе до +21°.
На востоке пройдут дожди, температура днем до +14°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +21°.
Спасатели предупреждают о заморозках в шести областях Украины
На западе Украины в четверг облачно с прояснениями. В Волынской области днем потеплеет до +21°.
В северных областях без осадков, температура до +19°. В центре Украины переменная облачность. Температура днем до +18°.
Согласно народному прогнозу, 18 мая – Арина Капустница, Арина Рассадница. В этот день продолжали заниматься рассадой.
Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+19°... +12°
-
Днепр+28°... +18°
-
Донецк+30°... +18°
-
Житомир+19°... +11°
-
Запорожье+30°... +19°
-
Ивано-Франковск+18°... +10°
-
Киев+21°... +12°
-
Кировоград+26°... +13°
-
Луганск+32°... +20°
-
Луцк+16°... +11°
-
Львов+17°... +10°
-
Николаев+26°... +16°
-
Одесса+27°... +14°
-
Полтава+28°... +17°
-
Ровно+17°... +10°
-
Симферополь+27°... +18°
-
Сумы+27°... +18°
-
Тернополь+18°... +10°
-
Харьков+29°... +19°
-
Херсон+27°... +17°
-
Хмельницкий+17°... +10°
-
Черкассы+25°... +12°
-
Чернигов+21°... +11°
-
Черновцы+19°... +12°
Виргиния, США
+ 18 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг
Ощущается как: +18 °
Влажность: 68 %
Давление: 755 мм
Ветер: 1.4 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 05:47
Закат 20:39
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей