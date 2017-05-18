Сегодня в Украине практически без осадков, местами потеплеет до +21° (карта)

08:01, 18 мая 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 18 мая в Украине практически без осадков. На юге и западе до +21°.

В Украине сегодня практически без осадков / УНИАН
В Украине сегодня практически без осадков / УНИАН

На востоке пройдут дожди, температура днем до +14°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +21°.

Спасатели предупреждают о заморозках в шести областях Украины

На западе Украины в четверг облачно с прояснениями. В Волынской области днем потеплеет до +21°.

В северных областях без осадков, температура до +19°. В центре Украины переменная облачность. Температура днем до +18°.

Прогноз на 18 мая / УНИАН
Прогноз на 18 мая / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 18 мая – Арина Капустница, Арина Рассадница. В этот день продолжали заниматься рассадой. 

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