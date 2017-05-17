В Киеве завтра без осадков, днем до +19°

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 18 мая, в столице без осадков, днем до +19°.

В Киеве завтра без осадков / tov-tob.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +19°, вечером - до +13°. Ветер переменный, до 6.1 м/с.

Читайте также На реках Украины ожидаются подъемы уровней воды - ГСЧС

Солнце в столице взойдет в 05:06, а зайдет в 20:42.

Как сообщал УНИАН, 18 мая в Украине практически без осадков, на юге и западе днем до +21°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.