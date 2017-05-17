В Украине завтра практически без осадков, местами потеплеет до +21° (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, 18 мая в Украине практически без осадков, на юге и западе днем до +21°.

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На востоке пройдут дожди, температура днем до +14°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода, температура до +21°.

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На западе Украины в четверг без осадков. Днем теплее всего будет в Волынской области - до +21°.

В северных областях также без осадков, температура - до +19°. В центре Украины переменная облачность, температура днем до +18°.

Согласно народному прогнозу, 18 мая – Арина Капустница, Арина Рассадница. В этот день продолжали заниматься рассадой. Главным было, посадить огурцы и капусту.

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