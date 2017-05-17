В Украине завтра практически без осадков, местами потеплеет до +21° (видеопрогноз)

16:30, 17 мая 2017
1235
0

Согласно данным Погода УНИАН, 18 мая в Украине практически без осадков, на юге и западе днем до +21°.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

На востоке пройдут дожди, температура днем до +14°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода, температура до +21°.

На реках Украины ожидаются подъемы уровней воды - ГСЧС

На западе Украины в четверг без осадков. Днем теплее всего будет в Волынской области - до +21°.

В северных областях также без осадков, температура - до +19°. В центре Украины переменная облачность, температура днем до +18°.

Согласно народному прогнозу, 18 мая – Арина Капустница, Арина Рассадница. В этот день продолжали заниматься рассадой. Главным было, посадить огурцы и капусту.

Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Погода в Украине: ГСЧС предупреждает о сильных дождях, граде и шквалах до 20 м/с Погода в Украине: ГСЧС предупреждает о сильных дождях, граде и шквалах до 20 м/с
Число жертв наводнений и оползней во Вьетнаме достигло 22 Число жертв наводнений и оползней во Вьетнаме достигло 22
"Судный день": Харьков накрыла мощная песчаная буря (видео) "Судный день": Харьков накрыла мощная песчаная буря (видео)
На Бали извергается вулкан Агунг, сотни жителей эвакуированы (фоторепортаж) На Бали извергается вулкан Агунг, сотни жителей эвакуированы (фоторепортаж)
На улицах городов бурлят реки: в Греции произошли сильные наводнения (фото, видео) На улицах городов бурлят реки: в Греции произошли сильные наводнения (фото, видео)
Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках Украины Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках Украины
Синоптики предупреждают о пожарной опасности Синоптики предупреждают о пожарной опасности

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 18 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг
68 %
755 мм
1.4 м/с
2 %
Лента новостей