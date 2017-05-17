В Оклахоме пронесся разрушительный торнадо (видео)

В результате торнадо в американском штате Оклахома погиб человек.

Последствия торнадо в Оклахоме / twitter.com @JordannLucero

Торнадо был зафиксирован 16 мая на окраине города Элк-Сити, сообщает Miami Herald.

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Из-за сильного ветра в городе не работают телефонные службы. Спасатели сообщили об одном погибшем от торнадо. Шторм разрушил 40 домов и сильно повредил до 75 зданий.

Fire crews trying to get to someone inside a home in Elk City. #okwx pic.twitter.com/SKMjjvSGqx — Jordann Lucero (@JordannLucero) May 17, 2017

В Элк-Сити в среду отменили занятия в школах.

Напомним, в американском штате Висконсин в результате торнадо погиб человек, 25 получили травмы.