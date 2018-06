В Оклахоме пронесся разрушительный торнадо (видео)

Торнадо был зафиксирован 16 мая на окраине города Элк-Сити, сообщает Miami Herald.

Из-за сильного ветра в городе не работают телефонные службы. Спасатели сообщили об одном погибшем от торнадо. Шторм разрушил 40 домов и сильно повредил до 75 зданий.

Fire crews trying to get to someone inside a home in Elk City. #okwx pic.twitter.com/SKMjjvSGqx