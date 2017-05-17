Ямайка пострадала от масштабного наводнения

Из-за сложных погодных условий в 10 районах Ямайки объявили предупреждение о наводнении.

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Наводнение произошло после сильных дождей, сообщает royalgazette.com.

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Метеорологи сообщили о подтоплениях во многих районах страны. По словам местных властей, на Ямайке часто случаются наводнения, однако этот случай можно назвать нетипичным из-за времени года и масштабности.

Многие дороги заблокированы, зарегистрировано несколько оползней. В ряде районов население осталось без питьевой воды и электричества.

Напомним, регионы Атакама и Кокимбо в Чили пострадали от наводнения, два человека погибли.