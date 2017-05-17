В Чили произошло землетрясение

13:31, 17 мая 2017
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В среду, 17 мая, в Чили произошло землетрясение магнитудой 4,5.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Об этом сообщает Геологическая служба США.

В Кыргызстане произошло землетрясение магнитудой 5,5

Эпицентр подземных толчков располагался в 15 км на северо-восток от города Токопилья. Очаг землетрясения залегал на глубине 46,6 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, восемь человек погибли, еще 23 получили травмы в результате землетрясения магнитудой 5,5, которое произошло в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.

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