От наводнений в Китае пострадали шесть провинций
Не менее шести провинций на юге и востоке Китая пострадали от сложных погодных условий.
От наводнений пострадали провинции Фуцзянь, Цзянси, Хубэй, Хунань, Гуанси, Чунцин, Гуйчжоу, сообщает Fllodlist.
Кения пострадала от разрушительного наводнения (фото)
По данным местных властей, из-за непогоды погибли четыре человека. Кроме того, наводнения нанесли ущерб зданиям и сельскохозяйственным культурам.
В провинции Цзянси за помощью обратились почти 2000 человек – здесь обрушились 200 домов. Всего из пострадавших регионов эвакуировали более 1600 человек.
Напомним, регионы Атакама и Кокимбо в Чили пострадали от наводнения, два человека погибли.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+19°... +12°
-
Днепр+28°... +18°
-
Донецк+30°... +18°
-
Житомир+19°... +11°
-
Запорожье+30°... +19°
-
Ивано-Франковск+18°... +10°
-
Киев+21°... +12°
-
Кировоград+26°... +13°
-
Луганск+32°... +20°
-
Луцк+16°... +11°
-
Львов+17°... +10°
-
Николаев+26°... +16°
-
Одесса+27°... +14°
-
Полтава+28°... +17°
-
Ровно+17°... +10°
-
Симферополь+27°... +18°
-
Сумы+27°... +18°
-
Тернополь+18°... +10°
-
Харьков+29°... +19°
-
Херсон+27°... +17°
-
Хмельницкий+17°... +10°
-
Черкассы+25°... +12°
-
Чернигов+21°... +11°
-
Черновцы+19°... +12°
Виргиния, США
+ 18 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг
Ощущается как: +18 °
Влажность: 68 %
Давление: 755 мм
Ветер: 1.4 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 05:47
Закат 20:39
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей