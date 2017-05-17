От наводнений в Китае пострадали шесть провинций

Не менее шести провинций на юге и востоке Китая пострадали от сложных погодных условий.

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От наводнений пострадали провинции Фуцзянь, Цзянси, Хубэй, Хунань, Гуанси, Чунцин, Гуйчжоу, сообщает Fllodlist.

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По данным местных властей, из-за непогоды погибли четыре человека. Кроме того, наводнения нанесли ущерб зданиям и сельскохозяйственным культурам.

В провинции Цзянси за помощью обратились почти 2000 человек – здесь обрушились 200 домов. Всего из пострадавших регионов эвакуировали более 1600 человек.

Напомним, регионы Атакама и Кокимбо в Чили пострадали от наводнения, два человека погибли.