От наводнений в Китае пострадали шесть провинций

12:33, 17 мая 2017
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Не менее шести провинций на юге и востоке Китая пострадали от сложных погодных условий.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

От наводнений пострадали провинции Фуцзянь, Цзянси, Хубэй, Хунань, Гуанси, Чунцин, Гуйчжоу, сообщает Fllodlist.

Кения пострадала от разрушительного наводнения (фото)

По данным местных властей, из-за непогоды погибли четыре человека. Кроме того, наводнения нанесли ущерб зданиям и сельскохозяйственным культурам.

В провинции Цзянси за помощью обратились почти 2000 человек – здесь обрушились 200 домов. Всего из пострадавших регионов эвакуировали более 1600 человек.

Напомним, регионы Атакама и Кокимбо в Чили пострадали от наводнения, два человека погибли.

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