В результате торнадо в США погиб один человек, еще 25 получили травмы (фото)
В американском штате Висконсин в результате торнадо погиб человек, 25 получили травмы.
Среди пострадавших минимум один ребенок, сообщает CNN со ссылкой на местные власти.
Семь человек погибли в результате шторма в Бангладеш
Отмечается, что в округе Раск торнадо повредил пять домов.
Tornado damage from @Chopper4Jon in Bob Moore Chopper 4 over tornado damage in Elk City. Thoughts and prayers to all impacted. @kfor #okwx pic.twitter.com/qF7iW5LHX0— Emily Sutton (@emilyrsutton) May 17, 2017
Кроме того, сообщения о возможных торнадо появились в Канзасе, Оклахоме и Техасе. В частности, в Техасе повреждены до 70 домов, несколько разрушены.
Напомним, один человек погиб, несколько пострадали в результате грозы в штате Нью-Джерси.
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