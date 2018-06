В результате торнадо в США погиб один человек, еще 25 получили травмы (фото)

Среди пострадавших минимум один ребенок, сообщает CNN со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что в округе Раск торнадо повредил пять домов.

Tornado damage from @Chopper4Jon in Bob Moore Chopper 4 over tornado damage in Elk City. Thoughts and prayers to all impacted. @kfor #okwx pic.twitter.com/qF7iW5LHX0