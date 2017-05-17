В результате торнадо в США погиб один человек, еще 25 получили травмы (фото)

В американском штате Висконсин в результате торнадо погиб человек, 25 получили травмы.

Последствия торнадо в США / twitter.com @brianemfinger

Среди пострадавших минимум один ребенок, сообщает CNN со ссылкой на местные власти.

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Отмечается, что в округе Раск торнадо повредил пять домов.

Tornado damage from @Chopper4Jon in Bob Moore Chopper 4 over tornado damage in Elk City. Thoughts and prayers to all impacted. @kfor #okwx pic.twitter.com/qF7iW5LHX0 — Emily Sutton (@emilyrsutton) May 17, 2017

Кроме того, сообщения о возможных торнадо появились в Канзасе, Оклахоме и Техасе. В частности, в Техасе повреждены до 70 домов, несколько разрушены.

Напомним, один человек погиб, несколько пострадали в результате грозы в штате Нью-Джерси.