В результате торнадо в США погиб один человек, еще 25 получили травмы (фото)

11:31, 17 мая 2017
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В американском штате Висконсин в результате торнадо погиб человек, 25 получили травмы.

Последствия торнадо в США / twitter.com @brianemfinger
Последствия торнадо в США / twitter.com @brianemfinger

Среди пострадавших минимум один ребенок, сообщает CNN со ссылкой на местные власти.

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Отмечается, что в округе Раск торнадо повредил пять домов.

Кроме того, сообщения о возможных торнадо появились в Канзасе, Оклахоме и Техасе. В частности, в Техасе повреждены до 70 домов, несколько разрушены.

Напомним, один человек погиб, несколько пострадали в результате грозы в штате Нью-Джерси.

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