В Кыргызстане произошло землетрясение магнитудой 5,5
В Кыргызстане 16 мая произошло землетрясение магнитудой 5,5 баллов.
Об этом сообщает Xinhua со ссылку на пресс-службу МЧС страны.
У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,6
Землетрясение произошло в 15:07 по местному времени. Очаг располагался в горном хребте на юго-западе Кыргызстана.
В населенном пункте, расположенном вблизи эпицентра, сила толчков составила 5 баллов, в городах Токтогул и Талас 3,5-3 балла.
По предварительным данным, разрушений и жертв нет.
Напомним, во вторник, 16 мая, в Сальвадоре произошло землетрясение магнитудой 5,1.
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