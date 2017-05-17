В Кыргызстане произошло землетрясение магнитудой 5,5

10:32, 17 мая 2017
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В Кыргызстане 16 мая произошло землетрясение магнитудой 5,5 баллов.

В Кыргызстане произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
В Кыргызстане произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Xinhua со ссылку на пресс-службу МЧС страны.

У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,6

Землетрясение произошло в 15:07 по местному времени. Очаг располагался в горном хребте на юго-западе Кыргызстана.

В населенном пункте, расположенном вблизи эпицентра, сила толчков составила 5 баллов, в городах Токтогул и Талас 3,5-3 балла.

По предварительным данным, разрушений и жертв нет.

Напомним, во вторник, 16 мая, в Сальвадоре произошло землетрясение магнитудой 5,1.

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