Спасатели предупреждают о заморозках в шести областях Украины

В течение 18-19 мая в шести областях Украины ожидаются заморозки.

В Украине ожидаются заморозки / moldova24.net

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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"18-19 мая в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях на поверхности почвы местами заморозки 0-3°", - говорится в сообщении.

Напомним, в среду, 17 мая, в Украине практически без осадков. На юге до +21°.