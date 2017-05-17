Спасатели предупреждают о заморозках в шести областях Украины

09:29, 17 мая 2017
6293
0

В течение 18-19 мая в шести областях Украины ожидаются заморозки.

В Украине ожидаются заморозки / moldova24.net
В Украине ожидаются заморозки / moldova24.net

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

На реках Украины ожидаются подъемы уровней воды - ГСЧС

"18-19 мая в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях на поверхности почвы местами заморозки 0-3°", - говорится в сообщении.

Напомним, в среду, 17 мая, в Украине практически без осадков. На юге до +21°.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Число жертв наводнений и оползней во Вьетнаме достигло 22 Число жертв наводнений и оползней во Вьетнаме достигло 22
Погода на выходные: Украину накроют ливни с грозами, на западе до + 16° (карта) Погода на выходные: Украину накроют ливни с грозами, на западе до + 16° (карта)
Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках Украины Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках Украины
Синоптики предупреждают о пожарной опасности Синоптики предупреждают о пожарной опасности
Непогода в Украине: обесточены 204 населенных пункта, на Луганщине повалено свыше 100 деревьев Непогода в Украине: обесточены 204 населенных пункта, на Луганщине повалено свыше 100 деревьев
Грозы, град и шквалы: в Украине объявлено штормовое предупреждение Грозы, град и шквалы: в Украине объявлено штормовое предупреждение
В Киеве сегодня дождь, температура до +28° В Киеве сегодня дождь, температура до +28°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 18 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг
68 %
755 мм
1.4 м/с
2 %
Лента новостей