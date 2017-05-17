Спасатели предупреждают о заморозках в шести областях Украины
В течение 18-19 мая в шести областях Украины ожидаются заморозки.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
На реках Украины ожидаются подъемы уровней воды - ГСЧС
"18-19 мая в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях на поверхности почвы местами заморозки 0-3°", - говорится в сообщении.
Напомним, в среду, 17 мая, в Украине практически без осадков. На юге до +21°.
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