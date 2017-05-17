В Киеве сегодня ожидается солнечная погода, днем до +16°

08:30, 17 мая 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 16 мая, в столице без осадков, днем до +16°.

В Киеве сегодня без осадков / lifekiev.com
В Киеве сегодня без осадков / lifekiev.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +16°, вечером - до +11°. Ветер северный, до 5.7 м/с.

На реках Украины ожидаются подъемы уровней воды - ГСЧС

Солнце в столице взошло в 05:08, а зайдет в 20:41. 

Как сообщал УНИАН, в среду, 17 мая, в Украине практически без осадков. На юге до +21°.

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