В Украине сегодня практически без осадков, на юге днем до +21° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 17 мая, в Украине практически без осадков. На юге до +21°.

В Украине сегодня практически без осадков / УНИАН

На востоке практически без осадков, температура днем до +17°. Жителей южных регионов ожидает небольшая облачность. Температура до +21°.

На западе Украины в среду облачно с прояснениями. В Черновицкой области днем потеплеет до +19°.

В северных областях без осадков, температура до +15°. В центре Украины переменная облачность. Температура днем до +17°.

Прогноз на 17 мая / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 17 мая – Пелагея Заступница, День баклушников. Если соловьи запели, то весна будет плодородной.

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