В Киеве завтра днем до +15°, без осадков

Согласно данным Погода УНИАН, 17 мая в столице без осадков, днем до +15°.

В Киеве завтра без осадков / tov-tob.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +15°, вечером - до +11°. Ветер северный и северо-западный, до 5.8 м/с.

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Солнце в столице взошло в 05:08, а зайдет в 20:41.

Как сообщал УНИАН, в среду, 17 мая в Украине практически без осадков, на юге днем до +21°.

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