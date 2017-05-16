В Киеве завтра днем до +15°, без осадков

17:00, 16 мая 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 17 мая в столице без осадков, днем до +15°.

В Киеве завтра без осадков / tov-tob.livejournal.com
В Киеве завтра без осадков / tov-tob.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +15°, вечером - до +11°. Ветер северный и северо-западный, до 5.8 м/с.

На реках Украины ожидаются подъемы уровней воды - ГСЧС

Солнце в столице взошло в 05:08, а зайдет в 20:41. 

Как сообщал УНИАН, в среду, 17 мая в Украине практически без осадков, на юге днем до +21°.

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