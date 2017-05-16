В Украине завтра практически без осадков, на юге днем до +21° (видеопрогноз)
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 17 мая, в Украине практически без осадков, на юге днем до +21°.
На востоке облачно с прояснениями, в Луганской области возможен дождь. Температура днем до +17°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода, температура до +21°.
На реках Украины ожидаются подъемы уровней воды - ГСЧС
На западе Украины в среду без осадков. Днем теплее всего будет в Черновицкой области - до +19°.
В северных областях также практически без осадков, температура - до +15°. В центре Украины переменная облачность, температура днем до +17°.
Согласно народному прогнозу, 17 мая – Пелагея Заступница, День баклушников. Если соловьи запели, то весна будет плодородной.
Прогноз погоды в Украине на среду, 17 мая
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Погода в Украине
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Винница+19°... +12°
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Днепр+28°... +18°
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Донецк+30°... +18°
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Житомир+19°... +11°
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Запорожье+30°... +19°
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Ивано-Франковск+18°... +10°
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Киев+21°... +12°
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Кировоград+26°... +13°
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Луганск+32°... +20°
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Луцк+16°... +11°
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Львов+17°... +10°
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Николаев+26°... +16°
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Одесса+27°... +14°
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Полтава+28°... +17°
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Ровно+17°... +10°
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Симферополь+27°... +18°
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Сумы+27°... +18°
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Тернополь+18°... +10°
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Харьков+29°... +19°
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Херсон+27°... +17°
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Хмельницкий+17°... +10°
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Черкассы+25°... +12°
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Чернигов+21°... +11°
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Черновцы+19°... +12°
Виргиния, США
+ 18 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг
Ощущается как: +18 °
Влажность: 68 %
Давление: 755 мм
Ветер: 1.4 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 05:47
Закат 20:39
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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