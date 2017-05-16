В Украине завтра практически без осадков, на юге днем до +21° (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 17 мая, в Украине практически без осадков, на юге днем до +21°.

Завтра в Украине практически без осадков / ua-travels.livejournal.com

На востоке облачно с прояснениями, в Луганской области возможен дождь. Температура днем до +17°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода, температура до +21°.

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На западе Украины в среду без осадков. Днем теплее всего будет в Черновицкой области - до +19°.

В северных областях также практически без осадков, температура - до +15°. В центре Украины переменная облачность, температура днем до +17°.

Согласно народному прогнозу, 17 мая – Пелагея Заступница, День баклушников. Если соловьи запели, то весна будет плодородной.

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