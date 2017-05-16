Спасатели предупреждают о грозе в Киевской области до конца суток

До конца сутках 16 мая в Киевской области ожидается гроза.

На Киевщине ожидается гроза / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"По данным Гидрометцентра, в ближайший час с удержанием до конца суток 16 мая по Киевской области гроза", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 17 мая в связи с прохождением атмосферного фронта в Украине ожидается похолодание.

Синоптик Наталья Диденко отметила, что особенно холодно будет ближайшей ночью в северной части Украины и на западе.