Спасатели предупреждают о грозе в Киевской области до конца суток

15:49, 16 мая 2017
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До конца сутках 16 мая в Киевской области ожидается гроза.

На Киевщине ожидается гроза / УНИАН
На Киевщине ожидается гроза / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"По данным Гидрометцентра, в ближайший час с удержанием до конца суток 16 мая по Киевской области гроза", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 17 мая в связи с прохождением атмосферного фронта в Украине ожидается похолодание.

Синоптик Наталья Диденко отметила, что особенно холодно будет ближайшей ночью в северной части Украины и на западе.

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