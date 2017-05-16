Из-за наводнений в Кении погибли более 20 человек

14:31, 16 мая 2017
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В Кении из-за сильных ливней, продолжавшихся несколько недель во многих районах страны, произошли наводнения.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Об этом сообщило Кенийское общество Красного Креста, передает Xinhua.

В результате погибли 26 человек, 24 тыс. кенийцев остались без крова.

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Больше всего пострадали прибрежные, центральные, северо-восточные и, частично, западные районы.

Вызванные ливнями наводнения нанесли серьезный ущерб жилым постройкам в этих районах, повреждены дороги, мосты, ирригационные сооружения. Также в результате стихийного бедствия погибло много скота.

По прогнозам метеорологов, в ближайшие несколько дней в пострадавших районах продолжатся ливни.

Напомним, регионы Атакама и Кокимбо в Чили пострадали от наводнения, два человека погибли.

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