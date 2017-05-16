Из-за наводнений в Кении погибли более 20 человек
В Кении из-за сильных ливней, продолжавшихся несколько недель во многих районах страны, произошли наводнения.
Об этом сообщило Кенийское общество Красного Креста, передает Xinhua.
В результате погибли 26 человек, 24 тыс. кенийцев остались без крова.
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Больше всего пострадали прибрежные, центральные, северо-восточные и, частично, западные районы.
Вызванные ливнями наводнения нанесли серьезный ущерб жилым постройкам в этих районах, повреждены дороги, мосты, ирригационные сооружения. Также в результате стихийного бедствия погибло много скота.
По прогнозам метеорологов, в ближайшие несколько дней в пострадавших районах продолжатся ливни.
Напомним, регионы Атакама и Кокимбо в Чили пострадали от наводнения, два человека погибли.
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