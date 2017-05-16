Во вторник, 16 мая, в Сальвадоре произошло землетрясение магнитудой 5,1.

В Сальвадоре произошло землетрясение / rsf.org

Об этом сообщает Геологическая служба США.

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Эпицентр подземных толчков располагался в 87 км на юго-запад от города Акахутла. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, восемь человек погибли, еще 23 получили травмы в результате землетрясения магнитудой 5,5, которое произошло в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.