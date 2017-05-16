Атмосферный фронт принесет в Украину новое похолодание - синоптик

12:33, 16 мая 2017
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Завтра, 17 мая, в связи с прохождением атмосферного фронта ожидается похолодание.

В Украине ожидается незначительное похолодание / ua-travels.livejournal.com
В Украине ожидается незначительное похолодание / ua-travels.livejournal.com

Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

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"Завтра, 17 мая, эти все +18...+23 градуса уменьшатся до значительно более скромных +12...+16 градусов. А на Черниговщине, Сумщине и Харьковщине даже до +10...+14 градусов.

Особенно холодно будет ближайшей ночью в северной части Украины и на западе, +3...+8 градусов. В центре, на востоке и юге ночью +9...+14 градусов", - пишет синоптик.

По ее словам, в Киеве температура воздуха снизится ночью до +5...+8 градусов, а днем до +15...+16 градусов.

Напомним, 16 мая в Украине местами пройдут дожди. В центре потеплеет до +22°.

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