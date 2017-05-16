В результате схода оползня в Индонезии погибли семь человек

В результате схода оползня в провинции Южный Сулавеси (Индонезия) погибли семь человек.

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Серьезные травмы получили еще семеро, сообщает tempo.co со ссылкой на Национальное агентство ликвидации последствий стихийных бедствий страны.

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Всего оползень накрыл 14 домов, камни и грязь заблокировали автодороги. В спасательной операции участвуют 200 полицейских и различная техника.

В то же время местных жителей призывают сохранять бдительность, поскольку в течение мая ожидаются сильные дожди.

Напомним, на юге Кыргызстана оползень накрыл еще 45 домов.