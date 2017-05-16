У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,6
16 мая в уезде Тайдун Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,6.
Об этом сообщил Китайский центр сейсмологических сетей, передает Xinhua.
В результате землетрясения в Иране погибли три человека
Эпицентр землетрясения находился в точке с координатами 23,31 градуса северной широты и 121,49 градуса восточной долготы. Гипоцентр залегал на глубине 10 км.
Сообщается, что подземные толчки ощущались в городах Тайнань, Гаосюн и других районах острова.
Информации о разрушениях и пострадавших на данный момент не поступало.
Напомним, в понедельник, 15 мая, в Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5.
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