У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,6

16 мая в уезде Тайдун Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,6.

У берегов Тайваня произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщил Китайский центр сейсмологических сетей, передает Xinhua.

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Эпицентр землетрясения находился в точке с координатами 23,31 градуса северной широты и 121,49 градуса восточной долготы. Гипоцентр залегал на глубине 10 км.

Сообщается, что подземные толчки ощущались в городах Тайнань, Гаосюн и других районах острова.

Информации о разрушениях и пострадавших на данный момент не поступало.

Напомним, в понедельник, 15 мая, в Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5.