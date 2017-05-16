На реках Украины ожидаются подъемы уровней воды - ГСЧС

Сегодня, 16 мая, на реках Украины ожидается продолжение подъема уровней воды.

На реках Украины ожидаются подъемы уровней воды / ukraina.ucoz.com

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Читайте также Погода на неделю: в Украину идет потепление с дождями (карта)

В частности, ожидается продолжение подъема уровней воды на участке Прута Коломыя-госграница и участке Днестра Галич-Залещики на 0,5-1,0 м над текущими уровнями.

Также в первой половине суток 16 мая в Днестре - Залещики (Тернопольская область) ожидается прохождение максимума паводка высотой 370 - 420 см над нулем поста.

Напомним, 16 мая в Украине местами пройдут дожди. В центре потеплеет до +22°.