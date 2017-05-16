На реках Украины ожидаются подъемы уровней воды - ГСЧС

09:30, 16 мая 2017
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Сегодня, 16 мая, на реках Украины ожидается продолжение подъема уровней воды.

На реках Украины ожидаются подъемы уровней воды / ukraina.ucoz.com
На реках Украины ожидаются подъемы уровней воды / ukraina.ucoz.com

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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В частности, ожидается продолжение подъема уровней воды на участке Прута Коломыя-госграница и участке Днестра Галич-Залещики на 0,5-1,0 м над текущими уровнями.

Также в первой половине суток 16 мая в Днестре - Залещики (Тернопольская область) ожидается прохождение максимума паводка высотой 370 - 420 см над нулем поста.

Напомним, 16 мая в Украине местами пройдут дожди. В центре потеплеет до +22°.

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