В Киеве сегодня без осадков, днем до +21°

08:30, 16 мая 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 16 мая, в столице без осадков, днем до +21°.

В Киеве сегодня без осадков / kiev-live.com
В Киеве сегодня без осадков / kiev-live.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +21°, вечером - до +14°. Ветер переменный, до 4.6 м/с.

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Солнце в столице взошло в 05:09, а зайдет в 20:39. 

Как сообщал УНИАН, 16 мая в Украине местами пройдут дожди. В центре потеплеет до +22°.

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