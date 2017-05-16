Сегодня в Украине местами пройдут дожди, в центре до +22° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, 16 мая в Украине местами пройдут дожди. В центре потеплеет до +22°.

В Украине сегодня местами пройдут дожди / УНИАН

На востоке местами пройдут дожди, температура днем до +20°. Жителей южных регионов ожидает небольшая облачность. Температура до +21°.

На западе Украины во вторник ожидаются дожди. В Волынской области днем потеплеет до +20°.

В северных областях пройдут дожди, температура до +21°. В центре Украины местами синоптики прогнозируют осадки. Температура днем до +22°.

Прогноз на 16 мая / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 16 мая – Мавра Рассадница, Мавра Молочница, Мавра Зеленые щи. Хозяйки сеяли огороды семенами овощей.

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