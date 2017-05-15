Синоптик прогнозирует холодную ночь в Киеве на этой неделе

В ночь на 18 мая в Киеве резко снизится температура до +4+7°.

18 мая ночь будет холодной / фото УНИАН

Высокое атмосферное давление и распространение теплой воздушной массы вызвали приход настоящей весны в Украину. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Высокое атмосферное давление разогнало тучи и дождь, а новая воздушная масса принесет сегодня наконец человеческие градуса. В большинстве областей сегодня и в ближайшую неделю ожидается +16+23°", - говорится в ее сообщении.

Синоптик прогнозирует, что завтра, 16 мая, атмосферный фронт принесет дожди и грозы на запад и север Украины.

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"В ночь на 18 мая выскочит чуть угроза холодного воздуха, потому что снизится в Киеве, например, до +4+7°. Но как выскочит, так и соскочит. Потому что уже днем снова восстановится теплая погода", - пишет Диденко.

Также она добавила, что завтра атмосферный фронт принесет дожди на запад и север страны.

Завтра в Киеве будет тепло, но во второй половине дня местами пройдут грозовые дожди, прогнозирует синоптик. Температура воздуха +18+20°.

Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине будут идти дожди. Во всех регионах ожидается потепление.