Синоптик прогнозирует холодную ночь в Киеве на этой неделе
В ночь на 18 мая в Киеве резко снизится температура до +4+7°.
Высокое атмосферное давление и распространение теплой воздушной массы вызвали приход настоящей весны в Украину. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
"Высокое атмосферное давление разогнало тучи и дождь, а новая воздушная масса принесет сегодня наконец человеческие градуса. В большинстве областей сегодня и в ближайшую неделю ожидается +16+23°", - говорится в ее сообщении.
Синоптик прогнозирует, что завтра, 16 мая, атмосферный фронт принесет дожди и грозы на запад и север Украины.
В Украину идет долгожданное тепло - синоптик
"В ночь на 18 мая выскочит чуть угроза холодного воздуха, потому что снизится в Киеве, например, до +4+7°. Но как выскочит, так и соскочит. Потому что уже днем снова восстановится теплая погода", - пишет Диденко.
Также она добавила, что завтра атмосферный фронт принесет дожди на запад и север страны.
Завтра в Киеве будет тепло, но во второй половине дня местами пройдут грозовые дожди, прогнозирует синоптик. Температура воздуха +18+20°.
Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине будут идти дожди. Во всех регионах ожидается потепление.
Погода в Украине
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Винница+19°... +12°
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Днепр+28°... +18°
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Донецк+30°... +18°
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Житомир+19°... +11°
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Запорожье+30°... +19°
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Ивано-Франковск+18°... +10°
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Киев+21°... +12°
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Кировоград+26°... +13°
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Луганск+32°... +20°
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Луцк+16°... +11°
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Львов+17°... +10°
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Николаев+26°... +16°
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Одесса+27°... +14°
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Полтава+28°... +17°
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Ровно+17°... +10°
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Симферополь+27°... +18°
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Сумы+27°... +18°
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Тернополь+18°... +10°
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Харьков+29°... +19°
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Херсон+27°... +17°
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Хмельницкий+17°... +10°
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Черкассы+25°... +12°
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Чернигов+21°... +11°
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Черновцы+19°... +12°