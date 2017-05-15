В Киеве завтра пройдет дождь, днем до +21°

17:00, 15 мая 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 16 мая в столице пройдет дождь, днем до +21°.

В Киеве завтра пройдет дождь / УНИАН
В Киеве завтра пройдет дождь / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +21°, вечером - до +15°. Ветер переменный, до 5.9 м/с.

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Солнце в столице взошло в 05:09, а зайдет в 20:39. 

Как сообщал УНИАН, во вторник, 16 мая, в Украине местами пройдут дожди, в центре днем до +22°.

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