В Киеве завтра пройдет дождь, днем до +21°

Согласно данным Погода УНИАН, 16 мая в столице пройдет дождь, днем до +21°.

В Киеве завтра пройдет дождь / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +21°, вечером - до +15°. Ветер переменный, до 5.9 м/с.

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Солнце в столице взошло в 05:09, а зайдет в 20:39.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 16 мая, в Украине местами пройдут дожди, в центре днем до +22°.

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