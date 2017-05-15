В Украине завтра местами пройдут дожди, в центре днем до +22° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 16 мая, в Украине местами пройдут дожди, в центре днем до +22°.

В Украине завтра местами пройдут дожди / widefon.com

На востоке практически без осадков, температура днем до +20°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность, температура до +21°.

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На западе Украины в во вторник пройдут дожди, местами сильные. Днем теплее всего будет в Волынской области - до +20°.

В северных областях также ожидаются осадки, температура - до +21°. В центре Украины местами пройдут дожди, температура днем до +22°.

Согласно народному прогнозу, 16 мая – Мавра Рассадница, Мавра Молочница, Мавра Зеленые щи. Хозяйки сеяли огороды семенами овощей.

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