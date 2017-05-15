Американский штат Нью-Джерси пострадал от шторма

Один человек погиб, несколько пострадали в результате грозы в штате Нью-Джерси.

Град в Нью-Джерси / twitter.com Thomas Harkness

Одно из деревьев упало от удара молнии. В результате один человек погиб, пятеро получили травмы, передает The Weather Channel.

Читайте также На ирландский остров Акилл вернулся песчаный пляж, который исчез более 30 лет назад

В регионе были зафиксированы порывы ветра до 48 км/ч. Также сообщается о повреждении деревьев в округах Пассаик и Берген. В Резерфорде дерево упало на автомобиль.

Кроме того, во время грозы падал мелкий град.

Напомним, в Техасе из-за мощных торнадо погибли пять человек.