Американский штат Нью-Джерси пострадал от шторма

15:49, 15 мая 2017
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Один человек погиб, несколько пострадали в результате грозы в штате Нью-Джерси.

Град в Нью-Джерси / twitter.com Thomas Harkness
Град в Нью-Джерси / twitter.com Thomas Harkness

Одно из деревьев упало от удара молнии. В результате один человек погиб, пятеро получили травмы, передает The Weather Channel.

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В регионе были зафиксированы порывы ветра до 48 км/ч. Также сообщается о повреждении деревьев в округах Пассаик и Берген. В Резерфорде дерево упало на автомобиль.

Кроме того, во время грозы падал мелкий град.

Напомним, в Техасе из-за мощных торнадо погибли пять человек.

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