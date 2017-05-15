В Чили из-за наводнения эвакуировали три тысячи человек (видео)

14:31, 15 мая 2017
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Регионы Атакама и Кокимбо в Чили пострадали от наводнения, два человека погибли.

Наводнение в Чили / twitter.com @InformacionesCL
Наводнение в Чили / twitter.com @InformacionesCL

Около 3 тысяч человек были эвакуированы, сообщает Floodlist со ссылкой на местные власти.

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Два человека погибли в провинции Лимари, их автомобиль был унесен паводковыми водами. Наводнение серьезно повредило 20 домов, более 50 тысяч человек остались без питьевой воды.

Кроме того, вода повредила или заблокировала дороги на север от населенного пункта Овалье, в результате 11 тысяч человек оказались изолированными.

Напомним, проливные дожди привели к наводнению и оползням на юге и востоке Кении.

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