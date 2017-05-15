В Чили из-за наводнения эвакуировали три тысячи человек (видео)
Регионы Атакама и Кокимбо в Чили пострадали от наводнения, два человека погибли.
Около 3 тысяч человек были эвакуированы, сообщает Floodlist со ссылкой на местные власти.
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Два человека погибли в провинции Лимари, их автомобиль был унесен паводковыми водами. Наводнение серьезно повредило 20 домов, более 50 тысяч человек остались без питьевой воды.
Кроме того, вода повредила или заблокировала дороги на север от населенного пункта Овалье, в результате 11 тысяч человек оказались изолированными.
La ciudad de Copiapó se convirtió en un río igual que el año 2015 !!! Calle Las Heras antes de llegar a la Alameda .#Chile pic.twitter.com/4WVmOer0qh— Fran Zárate (@Pan_cha) May 13, 2017
Напомним, проливные дожди привели к наводнению и оползням на юге и востоке Кении.
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