В понедельник, 15 мая, в Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5.

В Японии произошло землетрясение / REUTERS

Об этом сообщает Геологическая служба США.

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Эпицентр подземных толчков располагался в 143 км на юго-восток от населенного пункта Назе (Naze). Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, восемь человек погибли, еще 23 получили травмы в результате землетрясения магнитудой 5,5, которое произошло в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.