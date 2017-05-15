Погода на неделю: в Украину идет потепление с дождями (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине будут идти дожди. Во всех регионах ожидается потепление.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник в Украине практически без осадков. Теплее всего будет на севере и юге - до +21°. На востоке страны температура до +18°. В западных регионах днем столбик термометра поднимется до +20°. В центре до +19°.
Во вторник, 16 мая, местами пройдут дожди. Днем на юге и севере до +21°, в остальных регионах +17°...+20°.
В среду, 17 мая, в стране практически без осадков. Днем теплее всего будет на юге - до +19°.
В четверг на севере и в центре Украины пройдут дожди. Ночью в Украине +3°...+9°, днем на юге до +19°.
В центре и на юге местами пройдут дожди. На западе и севере днем до +21°, в остальных регионах +15°...+19°.
20 и 21 мая местами пройдут дожди. В субботу ночью прохладнее всего будет в Черновицкой области - до +7°, на остальной территории +8°…+11°. Днем температура по стране +17°...+22°. В воскресенье ночью на западе до +4°, днем в Украине +18°...+23°.
Народный прогноз
15 мая – Борис и Глеб Сеятели. Продолжались полевые работы. В народе так и говорили: "Борис и Глеб сеют хлеб". Если соловей поет всю ночь - будет солнечный день. Если соловей запоет раньше кукушки, лето будет счастливое.
В Украине сегодня практически без осадков, местами потеплеет до +23° (карта)
16 мая – Мавра Рассадница, Мавра Молочница, Мавра Зеленые щи. Хозяйки сеяли огороды семенами овощей. 17 мая – Пелагея Заступница, День баклушников. Если соловьи запели, то весна будет плодородной.
18 мая – Арина Капустница, Арина Рассадница. В этот день продолжали заниматься рассадой.
19 мая – Иов Горошник. Соответственно, в этот день занимались бобовыми.
20 мая – Купальница. Крестьянский народ купал лошадей в реках. Помимо этого, люди и сами окатывались холодной водой из водоемов. 21 мая – Иван Долгий. Крестьяне в этот день сеяли пшеницу, приговаривая: "Загоняй кобылицу и паши землю под пшеницу".
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Погода в Украине
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Винница+19°... +12°
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Днепр+28°... +18°
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Донецк+30°... +18°
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Житомир+19°... +11°
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Запорожье+30°... +19°
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Ивано-Франковск+18°... +10°
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Киев+21°... +12°
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Кировоград+26°... +13°
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Луганск+32°... +20°
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Луцк+16°... +11°
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Львов+17°... +10°
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Николаев+26°... +16°
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Одесса+27°... +14°
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Полтава+28°... +17°
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Ровно+17°... +10°
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Симферополь+27°... +18°
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Сумы+27°... +18°
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Тернополь+18°... +10°
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Харьков+29°... +19°
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Херсон+27°... +17°
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Хмельницкий+17°... +10°
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Черкассы+25°... +12°
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Чернигов+21°... +11°
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Черновцы+19°... +12°