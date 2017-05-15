Погода на неделю: в Украину идет потепление с дождями (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине будут идти дожди. Во всех регионах ожидается потепление.

В Украину идет потепление с дождями / live4fun.ru

Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник в Украине практически без осадков. Теплее всего будет на севере и юге - до +21°. На востоке страны температура до +18°. В западных регионах днем столбик термометра поднимется до +20°. В центре до +19°.

Прогноз на 15 мая / УНИАН

Во вторник, 16 мая, местами пройдут дожди. Днем на юге и севере до +21°, в остальных регионах +17°...+20°.

Прогноз на 16 мая / УНИАН

В среду, 17 мая, в стране практически без осадков. Днем теплее всего будет на юге - до +19°.

Прогноз на 17 мая / УНИАН

В четверг на севере и в центре Украины пройдут дожди. Ночью в Украине +3°...+9°, днем на юге до +19°.

Прогноз на 18 мая / УНИАН

В центре и на юге местами пройдут дожди. На западе и севере днем до +21°, в остальных регионах +15°...+19°.

Прогноз на 19 мая / УНИАН

20 и 21 мая местами пройдут дожди. В субботу ночью прохладнее всего будет в Черновицкой области - до +7°, на остальной территории +8°…+11°. Днем температура по стране +17°...+22°. В воскресенье ночью на западе до +4°, днем в Украине +18°...+23°.

Прогноз на 20 мая / УНИАН

Прогноз на 21 мая / УНИАН

Народный прогноз

15 мая – Борис и Глеб Сеятели. Продолжались полевые работы. В народе так и говорили: "Борис и Глеб сеют хлеб". Если соловей поет всю ночь - будет солнечный день. Если соловей запоет раньше кукушки, лето будет счастливое.

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16 мая – Мавра Рассадница, Мавра Молочница, Мавра Зеленые щи. Хозяйки сеяли огороды семенами овощей. 17 мая – Пелагея Заступница, День баклушников. Если соловьи запели, то весна будет плодородной.

18 мая – Арина Капустница, Арина Рассадница. В этот день продолжали заниматься рассадой.

19 мая – Иов Горошник. Соответственно, в этот день занимались бобовыми.

20 мая – Купальница. Крестьянский народ купал лошадей в реках. Помимо этого, люди и сами окатывались холодной водой из водоемов. 21 мая – Иван Долгий. Крестьяне в этот день сеяли пшеницу, приговаривая: "Загоняй кобылицу и паши землю под пшеницу".

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