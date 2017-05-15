Вулкан Шивелуч на Камчатке четыре дня подряд выбрасывает пепел

11:28, 15 мая 2017
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Четвертый за последние четыре дня выброс пепла произошел на вулкане Шивелуч на Камчатке (РФ).

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС, передает ТАСС.

"Высота выброса пепла составила до 4000 метров. Высота вулкана 3283 метра. С учетом направления ветра пепловый шлейф распространился на пять километров в восточном направлении от вулкана в сторону залива Озерной. Выпадение пепла в населенных пунктах Камчатского края не зафиксировано", - говорится в сообщении.

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Первый выброс на Шивелуче зафиксировали утром 12 мая, тогда вулкан выбросил пепел на высоту до 13 тысяч метров.

Второй и третий произошли вечером 13 мая и утром 14-го, высота выбросов составила 5,5 тысячи и 3,5 тысячи метров.

Напомним, в начале мая вулкан Сакурадзима на южном острове Кюсю выбросил столб пепла на высоту 4 тыс. метров.

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