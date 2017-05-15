В результате землетрясения магнитудой 5,7 в провинции Северный Хорасан на северо-востоке Ирана погибли три человека.

В результате землетрясения в Иране погибли три человека / Flickr, Matt Katzenberger

Сотни человек получили ранения, передает Xinhua со ссылкой на иранский СМИ.

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Землетрясение произошло 13 мая в 22:30 по местному времени, гипоцентр залегал на глубине 11 км.

Подземные толчки привели к обрушению многих домов и перебоям с электроснабжением. Местное правительство уже направило спасательные бригады в пострадавший район.

Напомним, 12 мая в Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,6.