В результате землетрясения в Иране погибли три человека
В результате землетрясения магнитудой 5,7 в провинции Северный Хорасан на северо-востоке Ирана погибли три человека.
Сотни человек получили ранения, передает Xinhua со ссылкой на иранский СМИ.
У берегов Южных Сандвичевых островов произошло мощное землетрясение
Землетрясение произошло 13 мая в 22:30 по местному времени, гипоцентр залегал на глубине 11 км.
Подземные толчки привели к обрушению многих домов и перебоям с электроснабжением. Местное правительство уже направило спасательные бригады в пострадавший район.
Напомним, 12 мая в Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,6.
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