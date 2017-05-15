Спасатели предупреждают о повышении уровней воды на реках Украины

15-16 мая в Украине ожидаются подъемы уровней воды на реках.

В Украине ожидаются подъемы уровней воды на реках / galleryua.com

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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"15 и 16 мая ожидается продолжение подъемов уровней воды на участке Прута Коломыя-госграница и участке Днестра Галич-Залещики на 0,5-1,0 м над текущими уровнями, без негативных последствий", - говорится в сообщении.

Также в первой половине суток 15 мая ожидается прохождение максимального уровня воды на реке Прут в створе гидрологического поста Черновцы высотой 145-195 см над нулем поста.

Напомним, в понедельник, 15 мая, в Украине практически без осадков. Местами потеплеет до +23°.