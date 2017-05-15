Спасатели предупреждают о повышении уровней воды на реках Украины

09:30, 15 мая 2017
748
0

15-16 мая в Украине ожидаются подъемы уровней воды на реках.

В Украине очікуютсья подъемы уровней воды на реках / galleryua.com
В Украине ожидаются подъемы уровней воды на реках / galleryua.com

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

В Украину идет долгожданное тепло - синоптик

"15 и 16 мая ожидается продолжение подъемов уровней воды на участке Прута Коломыя-госграница и участке Днестра Галич-Залещики на 0,5-1,0 м над текущими уровнями, без негативных последствий", - говорится в сообщении.

Также в первой половине суток 15 мая ожидается прохождение максимального уровня воды на реке Прут в створе гидрологического поста Черновцы высотой 145-195 см над нулем поста.

Напомним, в понедельник, 15 мая, в Украине практически без осадков. Местами потеплеет до +23°.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
На Прикарпатье в результате сильных дождей подтоплены дома, разрушены дороги и мосты (фото) На Прикарпатье в результате сильных дождей подтоплены дома, разрушены дороги и мосты (фото)
Разрушительная стихия: в результате непогоды в Украине обесточены почти 400 населенных пунктов в 10 областях Разрушительная стихия: в результате непогоды в Украине обесточены почти 400 населенных пунктов в 10 областях
Погода на выходные: Украину накроют ливни с грозами, на западе до + 16° (карта) Погода на выходные: Украину накроют ливни с грозами, на западе до + 16° (карта)
На Бали извергается вулкан Агунг, сотни жителей эвакуированы (фоторепортаж) На Бали извергается вулкан Агунг, сотни жителей эвакуированы (фоторепортаж)
На улицах городов бурлят реки: в Греции произошли сильные наводнения (фото, видео) На улицах городов бурлят реки: в Греции произошли сильные наводнения (фото, видео)
Синоптики предупреждают о пожарной опасности Синоптики предупреждают о пожарной опасности
В Киеве сегодня дождь, температура до +28° В Киеве сегодня дождь, температура до +28°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 19 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг
68 %
755 мм
1.4 м/с
2 %
Лента новостей