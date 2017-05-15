В Киеве сегодня будет тепло и без осадков

Согласно данным Погода УНИАН, 15 мая в столице без осадков, днем до +19°.

В Киеве сегодня без осадков / tov-tob.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +19°, вечером - до +14°. Ветер северный и северо-восточный, до 3.7 м/с.

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Солнце в столице взошло в 05:10, а зайдет в 20:38.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 15 мая, в Украине практически без осадков. Местами потеплеет до +23°.

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