В Украине сегодня практически без осадков, местами потеплеет до +23° (карта)

08:05, 15 мая 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 15 мая, в Украине практически без осадков. Местами потеплеет до +23°.

В Украине сегодня практически без осадков / Фото УНИАН
В Украине сегодня практически без осадков / Фото УНИАН

На востоке местами пройдут дожди, температура днем до +18°. Жителей южных регионов ожидает небольшая облачность, в Крым пройдет ливень. Температура до +23°.

На западе Украины в понедельник без осадков. В Ривненской области днем потеплеет до +20°.

В северных областях ожидается переменная облачность, температура - до +19°. В центре Украины переменная облачность. Температура днем до +21°.

Прогноз на 15 мая / УНИАН
Прогноз на 15 мая / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 15 мая - Борис и Глеб Сеятели. Продолжались полевые работы. В народе так и говорили: "Борис и Глеб сеют хлеб". Если соловей поет всю ночь - будет солнечный день. Если соловей запоет раньше кукушки, лето будет счастливое.

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