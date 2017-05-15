В Украине сегодня практически без осадков, местами потеплеет до +23° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 15 мая, в Украине практически без осадков. Местами потеплеет до +23°.
На востоке местами пройдут дожди, температура днем до +18°. Жителей южных регионов ожидает небольшая облачность, в Крым пройдет ливень. Температура до +23°.
На западе Украины в понедельник без осадков. В Ривненской области днем потеплеет до +20°.
В северных областях ожидается переменная облачность, температура - до +19°. В центре Украины переменная облачность. Температура днем до +21°.
Согласно народному прогнозу, 15 мая - Борис и Глеб Сеятели. Продолжались полевые работы. В народе так и говорили: "Борис и Глеб сеют хлеб". Если соловей поет всю ночь - будет солнечный день. Если соловей запоет раньше кукушки, лето будет счастливое.
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Погода в Украине
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Винница+19°... +12°
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Днепр+28°... +18°
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Донецк+30°... +18°
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Житомир+19°... +11°
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Запорожье+30°... +19°
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Ивано-Франковск+18°... +10°
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Киев+21°... +12°
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Кировоград+26°... +13°
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Луганск+32°... +20°
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Луцк+16°... +11°
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Львов+17°... +10°
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Николаев+26°... +16°
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Одесса+27°... +14°
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Полтава+28°... +17°
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Ровно+17°... +10°
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Симферополь+27°... +18°
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Тернополь+18°... +10°
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