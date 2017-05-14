Сегодня в Украине ожидаются сильные дожди и грозы

11:30, 14 мая 2017
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В столице сегодня будет облачно с прояснениями, дождь. Температура 12-14°. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-18 м/с.

УНИАН
Столицу ожидают дожди и порывистый ветер / Фото УНИАН

Синоптики предупреждают о сильных дождях и грозах в Украине сегодня, 14 мая. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра.

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Сегодня днем в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Винницкой, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской, Полтавской, Донецкой, Луганской, Харьковской областях и в Крыму ожидаются сильные дожди, грозы, местами порывы ветра и шквалы 15-20 м/с.

По прогнозам синоптиков, в Киеве сегодня будет облачно с прояснениями, дождь. Температура 12-14°. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-18 м/с.

Как сообщал УНИАН, на выходные в Украине ожидаются дожди. Их будет предопределять атмосферный фронт. 

"Дожди. Атмосферный фронт. Солнце - на юге и востоке. Вечером (в субботу) дождь дойдет до Харьковщины", - говорится в ее сообщении. Также синоптик рассказала, что температура ожидается в пределах +10°+15°, на юге +16°+22°.

На следующий день, 14 мая, также прогнозируются дожди. "Циклон с Черного моря. До север не дотянет, разве облаками затянет", - отметила Диденко. Она прогнозирует +10°+16°, на юге - до +20°.

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