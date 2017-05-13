В Украину идет долгожданное тепло - синоптик

Потепление придет с понедельника, 15 мая.

В Украину идет тепло / фото УНИАН

Атмосферный фронт затянул тучами и дождем практически всю Украину, поэтому и воздух не прогревается. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Лишь на юге сегодня тепло - там местами +23 градуса.

Фронт охватил практически всю Украину / facebook.com/tala.didenko

facebook.com/tala.didenko

Также синоптик спрогнозировала погоду на воскресенье, 14 мая: "Еще - какабека. Циклон подтягивается с южного запада, поэтому пройдут дожди, температура еще побудет низкой".

В Киеве завтра ожидается дождливая погода, но к вечеру "наконец облачная глыба сдвинется из столицы". "И уже в понедельник, 15 мая, засияет солнце и ощутимо потеплеет", - обещает Диденко.

Напомним, в субботу, 13 мая, в Украине ожидаются дожди, их будет предопределять атмосферный фронт.

Как сообщала Погода УНИАН, 10 мая в Киеве неожиданно пошел снег. Снежило около 11 часов дня в Подольском, а также Соломенском районах столицы.