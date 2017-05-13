В Украину идет долгожданное тепло - синоптик
Потепление придет с понедельника, 15 мая.
Атмосферный фронт затянул тучами и дождем практически всю Украину, поэтому и воздух не прогревается. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
Погода на выходные: в Украине потеплеет, местами пройдут дожди (карта)
Лишь на юге сегодня тепло - там местами +23 градуса.
Также синоптик спрогнозировала погоду на воскресенье, 14 мая: "Еще - какабека. Циклон подтягивается с южного запада, поэтому пройдут дожди, температура еще побудет низкой".
В Киеве завтра ожидается дождливая погода, но к вечеру "наконец облачная глыба сдвинется из столицы". "И уже в понедельник, 15 мая, засияет солнце и ощутимо потеплеет", - обещает Диденко.
Напомним, в субботу, 13 мая, в Украине ожидаются дожди, их будет предопределять атмосферный фронт.
Как сообщала Погода УНИАН, 10 мая в Киеве неожиданно пошел снег. Снежило около 11 часов дня в Подольском, а также Соломенском районах столицы.
Погода в Украине
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Винница+19°... +12°
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Днепр+28°... +18°
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Донецк+30°... +18°
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Житомир+19°... +11°
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Запорожье+30°... +19°
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Ивано-Франковск+18°... +10°
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Киев+21°... +12°
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Кировоград+26°... +13°
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Луганск+32°... +20°
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Луцк+16°... +11°
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Львов+17°... +10°
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Николаев+26°... +16°
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Одесса+27°... +14°
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Полтава+28°... +17°
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Ровно+17°... +10°
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Симферополь+27°... +18°
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Сумы+27°... +18°
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Тернополь+18°... +10°
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Харьков+29°... +19°
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Херсон+27°... +17°
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Хмельницкий+17°... +10°
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Черкассы+25°... +12°
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Чернигов+21°... +11°
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Черновцы+19°... +12°