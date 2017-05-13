В Украину идет долгожданное тепло - синоптик

15:02, 13 мая 2017
21403
0

Потепление придет с понедельника, 15 мая.

В Украину идет тепло / фото УНИАН
В Украину идет тепло / фото УНИАН

Атмосферный фронт затянул тучами и дождем практически всю Украину, поэтому и воздух не прогревается. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

Погода на выходные: в Украине потеплеет, местами пройдут дожди (карта)

Лишь на юге сегодня тепло - там местами +23 градуса.

Циклон охватил практически всю Украину / facebook.com/tala.didenko
Фронт охватил практически всю Украину / facebook.com/tala.didenko
facebook.com/tala.didenko
facebook.com/tala.didenko

Также синоптик спрогнозировала погоду на воскресенье, 14 мая: "Еще - какабека. Циклон подтягивается с южного запада, поэтому пройдут дожди, температура еще побудет низкой".

В Киеве завтра ожидается дождливая погода, но к вечеру "наконец облачная глыба сдвинется из столицы". "И уже в понедельник, 15 мая, засияет солнце и ощутимо потеплеет", - обещает Диденко.

Напомним, в субботу, 13 мая, в Украине ожидаются дожди, их будет предопределять атмосферный фронт.

Как сообщала Погода УНИАН, 10 мая в Киеве неожиданно пошел снег. Снежило около 11 часов дня в Подольском, а также Соломенском районах столицы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Разрушительная стихия: в результате непогоды в Украине обесточены почти 400 населенных пунктов в 10 областях Разрушительная стихия: в результате непогоды в Украине обесточены почти 400 населенных пунктов в 10 областях
Число жертв наводнений и оползней во Вьетнаме достигло 22 Число жертв наводнений и оползней во Вьетнаме достигло 22
"Судный день": Харьков накрыла мощная песчаная буря (видео) "Судный день": Харьков накрыла мощная песчаная буря (видео)
Погода на выходные: Украину накроют ливни с грозами, на западе до + 16° (карта) Погода на выходные: Украину накроют ливни с грозами, на западе до + 16° (карта)
На Бали извергается вулкан Агунг, сотни жителей эвакуированы (фоторепортаж) На Бали извергается вулкан Агунг, сотни жителей эвакуированы (фоторепортаж)
Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках Украины Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках Украины
Грозы, град и шквалы: в Украине объявлено штормовое предупреждение Грозы, град и шквалы: в Украине объявлено штормовое предупреждение

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 19 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг
68 %
755 мм
1.4 м/с
2 %
Лента новостей