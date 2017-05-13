Украину накроет атмосферный фронт - будет заливать дождями
Украину будут поливать дожди.
В субботу, 13 мая, в Украине ожидаются дожди. Их будет предопределять атмосферный фронт. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
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"Дожди. Атмосферный фронт. Солнце - на юге и востоке. Вечером дождь дойдет до Харьковщины", - говорится в ее сообщении. Также синоптик рассказала, что температура ожидается в пределах +10°+15°, на юге +16°+22°.
На следующий день, 14 мая, также прогнозируются дожди. "Циклон с Черного моря. До север не дотянет, разве облаками затянет", - отметила Диденко. Она прогнозирует +10°+16°, на юге - до +20°.
В субботу в Киеве - периодический дождь, +12°. В воскресенье вероятен дождь утром, днем сухо и облачно, +13°.
Согласно данным УНИАН Погода, в эти выходные в Украине немного потеплеет. Местами пройдут дожди.
Погода в Украине
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Винница+19°... +12°
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Днепр+28°... +18°
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Донецк+30°... +18°
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Житомир+19°... +11°
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Запорожье+30°... +19°
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Ивано-Франковск+18°... +10°
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Киев+21°... +12°
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Кировоград+26°... +13°
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Луганск+32°... +20°
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Луцк+16°... +11°
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Львов+17°... +10°
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Николаев+26°... +16°
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Одесса+27°... +14°
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Полтава+28°... +17°
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Ровно+17°... +10°
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Симферополь+27°... +18°
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Сумы+27°... +18°
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Тернополь+18°... +10°
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Харьков+29°... +19°
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Херсон+27°... +17°
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Хмельницкий+17°... +10°
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Черкассы+25°... +12°
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Чернигов+21°... +11°
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Черновцы+19°... +12°