Украину накроет атмосферный фронт - будет заливать дождями

Украину будут поливать дожди.

В Украине пройдут дожди / фото УНИАН

В субботу, 13 мая, в Украине ожидаются дожди. Их будет предопределять атмосферный фронт. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

Читайте также Спасатели предупреждают о повышении уровней воды на реках Украины

"Дожди. Атмосферный фронт. Солнце - на юге и востоке. Вечером дождь дойдет до Харьковщины", - говорится в ее сообщении. Также синоптик рассказала, что температура ожидается в пределах +10°+15°, на юге +16°+22°.

На следующий день, 14 мая, также прогнозируются дожди. "Циклон с Черного моря. До север не дотянет, разве облаками затянет", - отметила Диденко. Она прогнозирует +10°+16°, на юге - до +20°.

В субботу в Киеве - периодический дождь, +12°. В воскресенье вероятен дождь утром, днем сухо и облачно, +13°.

Согласно данным УНИАН Погода, в эти выходные в Украине немного потеплеет. Местами пройдут дожди.